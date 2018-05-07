«سي إس آر إيجيبت» يطالب بخطة لتوحيد جهود العمل المجتمعي في مصر

طالب حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة «سي إس آر إيجيبت» بخلق حالة من التكامل بين الأطراف التنموية المتخصصة في العمل المجتمعي بمصر، موضحًا أن المادة 36 من الدستور تنص على تحفيز القطاع الخاص للعمل المجتمعي، ما يؤكد على أهمية دور القطاع الخاص لإحداث تنمية مستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.



وأكد «مصطفى» خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية، على ضرورة وجود خطة واضحة لتوحيد الجهود المتعلقة بالعمل المجتمعي في مصر، ليكون لها أثرًا تنمويًا واضحًا يشعر به المجتمع، بالإضافة إلى وجود جهة خاصة بتنسيق احتياجات الدولة ودعم خطة التنمية المستدامة.



كما طالب بإصدار تشريع للعمل المجتمعي في مصر، لإحداث طفرة تنموية. لافتًا إلى امتلاك دول كثيرة نظام للعمل المجتمعي كدولة الإمارات على سبيل المثال، ووضعوا خطط ربحية للشركات قائمة على المشاركة المجتمعية، على الرغم أن مصر أكثر احتياجًا للتنمية من أي دولة أخرى.