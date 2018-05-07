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الإثنين 07/مايو/2018 - 07:45 م

الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة خطية من نظيره المالي

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني
أ ش أ
dostor.org/2160790

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين رسالة من نظيره المالي الحاج ابراهيم بوبكر كيتا.
وقالت الاذاعة الموريتانية ان رئيس الوزراء المالي سوميلو بوبي مايغا قام بتسليم الرسالة خلال لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في القصر الرئاسي في نواكشوط.
وكان رئيس الوزراء المالي سوميلو بوبي ميغا قد وصل الى نواكشوط في وقت سابق اليوم على رأس وفد هام يضم حامادو كوناتى، وزير التضامن والعمل الانساني ومالك الحسيني وزير الطاقة والمياه وعمار بابا لاي داو رئيس المجلس المالي للشاحنين
ومامادو سينسي كوريبالي، رئيس المجلس الوطني لرجال الأعمال الماليين، والذهبي ولد سيدي محمد، رئيس اللجنة الوطنية المالية لنزع السلاح وإعادة الدمج والفريق امببه موسى كيتا، قائد الأركان العامة للقوات المالية.

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