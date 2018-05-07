معارض غذائية خلال شهر رمضان بالدقهلية

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة معارض للسلع الغذائية والتموينية بقرى ومدن المحافظة تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان بأسعار مخفضة؛ بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا.



وقال الشعراوي، خلال اجتماعه، الإثنين، مع رؤساء المدن والقرى والأجهزة التنفيذية، لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان إن تلك المعارض تستهدف توفير السلع الغذائية الضرورية واللحوم والأسماك والدواجن وغيرها، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات المشتركة من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري ومباحث التموين لضبط الأسواق وحماية المستهلك من الاستغلال والتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية.



وكلف المحافظ مديرية الأوقاف بتنظيم الندوات الدينية بالمساجد خلال الشهر الكريم، وقيام مديرية الشباب والرياضة بتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وتنظيم المسابقات بكافة مراكز الشباب بنطاق المحافظة.



أضاف الشعراوي أنه تم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها بالغرفة الرئيسية للعمليات بديوان المحافظة للإبلاغ عن أية طوارئ والتجاوب معها فورًا.