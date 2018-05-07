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الإثنين 07/مايو/2018 - 07:40 م

14 مايو.. دار الأوبرا تنظم ندوة «الفن الجميل»

دار الأوبرا
دار الأوبرا
أ ش أ
dostor.org/2160786

تنظم دار الأوبرا يوم 14 مايو الجاري، ندوة عن الجزء الثاني من سلسلة كتب «الفن الجميل» وعنوانه «فن الأوبرا في مصر» للكاتبة الصحفية كريمان حرك.

ويناقش في الندوة الدكتورة زين نصار أستاذ النقد الموسيقى بأكاديمية الفنون والدكتور رشا طموم أستاذ التأليف والنظريات بكلية التربية الموسيقية ويدير الندوة الكاتب الصحفي حسن حامد نائب رئيس تحرير جريدة المساء، ويتخلل الندوة فقرات فنية و«الفن الجميل» سلسلة كتب تصدر في الموسيقى والأوبرا والبالية.

ويتناول فن الأوبرا في مصر ونشاط الفرقة المصرية، بالإضافة للفرق الزائرة سواء العروض الكاملة أو حفلات الريستال «غناء منفرد» لنجوم مصريين وعالميين، في الفترة منذ افتتاح الأوبرا الجديدة عام 1988 حتى الآن مع تمهيد تاريخي موثق للفترة السابقة لهذا التوقيت ولجميع العروض التي تم تقديمها ليكون وثيقة خالدة عن فن الأوبرا في مصر.

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