«علوم البحار» يبحث دور البحث العلمي في مصايد البحر الأحمر

نظّم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع السويس، الإثنين، ورشة عمل تحت عنوان "دور البحث العلمي في تنمية بيئة ومصايد البحر الأحمر، بالمجمع النموذجي للإعلام بمحافظة السويس، بحضور الدكتورة سوزان الحسانين خليف، رئيس المعهد، واللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس نائبًا عن المحافظ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وأكدت الدكتورة سوزان الحسانين، في تصريحات صحفية، الإثنين، أهمية تعظيم دور البحث العلمي في تنمية بيئة ومصايد البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الورشالأهمية البيئية لأسماك القرش ما يستوجب دراسة كيفية حمايتها والحفاظ عليها، ومناقشات لدراسات عديدة عن ة بحثت العديد من المحاور المهمة التي تتضمن آخر المستجدات في عملية رصد حالة المصايد فى البحر الأحمر وكيفية تنميتها، واستزراع الشعب المرجانية وكيفية الاستفادة منها فى تدعيم التنوع البيئى والبيولوجى لما لها من أهمية بيئية واقتصادية هامة.



أضافت: أنه تم خلال فعاليات الورشة استعراض نماذج صديقة للبيئة فى الاستزراع السمكى، ما يساهم في زيادة الثروة السمكية من خلال تقييم الرعاية الصحية للأسماك المستزرعة بمصر، وتقييم التلوث البحرى فى خليج السويس وكيفية مقاومة الحشف البحري.