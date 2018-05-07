ترامب ينتقد توسّط كيري مع مسئولين إيرانيين بشأن النووي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، قيام وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، بعقد لقاءات مؤخرًا مع مسئولين إيرانيين حول الاتفاق النووي، ملقيا اللوم على كيري لتوقيع هذا الاتفاق أثناء خدمته.



وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونقلتها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، "الولايات المتحدة ليست بحاجة للدبلوماسية الخفية التي يمارسها كيري، والتي قد تكون غير شرعية، بشأن صفقة إيران الناتجة عن مفاوضات بالغة السوء، لقد كان كيري الشخص الذي تسبب في هذه الفوضى بالأساس".



كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعلن، الإثنين، أنه خلال زيارته الأخيرة لنيويورك، التقى وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، وبعض المسئولين السابقين في الإدارة الأمريكية، بشأن الاتفاق النووي الإيراني.