«اتحاد الناشرين» يطلق دعوة لطباعة كتب ذوي القدرات الخاصة عبر «الدستور»

أطلق الناشر سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، دعوة من خلال «الدستور» بتبني «دار المعارف» طباعة أعمال ذوي القدرات الخاصة الأدبية والإبداعية.



وأكد «عبده» في تصريحات لـ«الدستور» أنه شارك في بداية عمله بمجلة «أخبار اليوم برايل» التي أطلقتها مؤسسة أخبار اليوم، كما أنه لم يتوان عن تقديم الدعم والمساندة للأعمال الأدبية الجديدة لذوي القدرات الخاصة، في إطار عام ذوي القدرات الخاصة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الجاري.