«تحيا مصر»: تبرعات الصندوق توجه لمشروعات تمس احتياج المواطنين

قالت ريهام أبو إسماعيل مدير المسئولية المجتمعية لصندوق تحيا مصر، إن اهتمام الصندوق منصب نحو تنفيذ المشروعات المختلفة عن التسويق للصندوق على أرض الواقع، ما تسبب في وجود عدد من المفاهيم المغلوطة لدى المصريين، كمن يقول أن الصندوق حكومي، مع إنه صندوق تكافل.

وأضافت «أبوإسماعيل» خلال كلمتها في الملتقى الرابع للمسئولية المجتمعية في مصر، أن حجم التبرعات التي تدخل الصندوق لم يكن هدفها حل مشاكل الموازنة، إنما كانت لحل قضايا تمس احتياجات المواطنين، من خلال عدة مبادرات كأطفال بلا مأوى وفيروس سي، بالإضافة إلى العمل على محاور في مجال الصحة والتعليم والتنمية العمرانية.

وتابعت: «هناك أكثر من ٢٢ مشروعا للصندوق أبرزهم مشروع سيتم الإعلان عنه خلال العام الجاري لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن المشروعات التي تمت على أرض الواقع».

وبالنسبة لمحور الصحة تبنى الصندوق محور قضاء على فيروس سي ٢٠٢٠، وبدأت في مبادرات لدعم الهدف بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاع الخاص، من خلال شركة فاركو التي فتحت خط إنتاج لدواء فيروس سي بأقل تكلفة والتي وصلت لـ١٥٠ جنيها.

ولفتت إلى أن هناك جزءا خاصا بالتوعية، لذلك اشترك الصندوق مع الشركات الخاصة فتم فحص وتوعية مليون شخص في ٢٧ محافظة.