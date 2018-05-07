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الإثنين 07/مايو/2018 - 07:30 م

محمد عبده يستأنف البروفات النهائية استعدادا لحفل الأوبرا

الفنان محمد عبده
الفنان محمد عبده
أ ش أ
dostor.org/2160774

يستأنف الفنان محمد عبده غدا، البروفات النهائية استعدادا لحفله الغنائي المقرر إقامته بعد غد الأربعاء بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من عشاقه بمصر والدول العربية.

وقال خالد أبو منذر المشرف العام على ألبوم الفنان محمد عبده وأعمال الموسيقار طلال، إن الحفل يأتي في إطار الاحتفال بصدور الألبوم الجديد "عمري نهر" للفنان محمد عبده، ويعتبر نقلة موسيقية كبيرة فى عالم الغناء.

وأضاف أن الفنانة أنغام تشارك الفنان محمد عبده هذا الحفل، وتشدوا بمجموعة من أغاني الموسيقار طلال.

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