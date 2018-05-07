هدفان للزمالك في 20 دقيقة أمام الإسماعيلي بالكأس (فيديو)
أحرز يوسف أوباما، لاعب الزمالك، هدف التقدم لفريقه في مرمى الإسماعيلي، بالمباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات نصف نهائي كأس مصر، وأحرز الهدف الثاني لاعب الوسط المدافع محمود عبدالعزيز.
أحرز يوسف أوباما، لاعب الزمالك، هدف التقدم لفريقه في مرمى الإسماعيلي، بالمباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات نصف نهائي كأس مصر، وأحرز الهدف الثاني لاعب الوسط المدافع محمود عبدالعزيز.
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