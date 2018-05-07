هدفان للزمالك في 20 دقيقة أمام الإسماعيلي بالكأس (فيديو)

بالصور.. «مرسي» تستقبل وزيرة المرأة ببوركينا فاسو

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، هيلين ماري لورنس البودو، وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة ببوركينا فاسو، لتبادل الخبرات بشأن الممارسات الجيدة في مجال تعزيز ...