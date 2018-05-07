بدء خروج المسلحين من ريفي حماة وحمص جنوبي سوريا

بدأ اليوم الإثنين، خروج الدفعة الأولى من المسلحين وأفراد عوائلهم من ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي، تمهيدا لنقلهم إلى شمال البلاد.

وأفادت قناة (روسيا اليوم)، بأن 63 حافلة تقل مئات المسلحين وأفراد عوائلهم من الذين لم يرغبوا في تسوية أوضاعهم، خرجت من ريفي حمص وحماة إلى نقطة التجميع قرب جسر مدينة الرستن، تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس وإدلب، بموجب الاتفاق المبرم الشهر الجاري بين قادة المسلحين والحكومة تحت إشراف روسي.

وأشارت القناة إلى أن عددا من الحافلات القادمة من حماة إلى الرستن دخلت الطريق الدولي حماة-حمص الذي استأنف عمله مؤخرا بعد انقطاع دام سبع سنوات، مشيرة إلى أن المسلحين في ريف حمص الشمالي سلموا قبل خروجهم، إلى القوات الحكومية ست دبابات وثلاث عربات وأعدادا كبيرة من مدافع الهاون ومتنوعة أخرى.

