المجالس الرئاسية: القضاء على الأمية من أولويات المسئولية المجتمعية

قال كمال شاروبيم، المشرف على المجالس الرئاسية التابعة لرئاسة الجمهورية، إن التعليم يلعب دورا هاما في المسئولية المجتمعية، مشيرا إلى أن مصر لديها مشكلة في التعليم ولابد من تدخل منظمات المجتمع المدني لتطوير وتدريب المدارس.



وأوضح شاروبيم، أنه يجب القضاء على الأمية المنتشرة في مصر، مشيرا إلى أن مصر تعمل في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية منذ عام 1944 وما زلنا حتى الآن نعاني من الأمية، مضيفا أن المسئولية المجتمعية ودعم التعليم في مصر يحتاج منا إلى وضع قانون ينظم عمل المؤسسات المختلفة في مصر والعمل بقوة على أرض الواقع.

