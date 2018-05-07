الرئيس الإيطالي يدعو لتشكيل حكومة مؤقتة لإجراء انتخابات جديدة
قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن محادثات تشكيل الحكومة في إيطاليا باءت بالفشل، ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد لإجراء انتخابات جديدة.
قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن محادثات تشكيل الحكومة في إيطاليا باءت بالفشل، ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد لإجراء انتخابات جديدة.
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