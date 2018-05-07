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الإثنين 07/مايو/2018 - 07:21 م

تراجع جماعي لمؤشرات فلسطين في نهاية تعاملات اليوم

بورصة فلسطين
بورصة فلسطين
dostor.org/2160762

تراجعت مؤشرات فلسطين بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وهبط مؤشر القدس بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 547.86 نقطة، خاسرًا 0.61 نقطة.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 301.52 نقطة، فاقدًا 0.7 نقطة وتأثر أداء البورصة اليوم، بتراجع 3 مؤشرات قطاعية، في مقدمتها مؤشر قطاع الاستثمار بـ 0.95%، مع انخفاض سند للموارد الانشائية متصدر الخاسرين اليوم بـ 4.85%.

وهبط مؤشر الصناعة 0.63%، بضغط سهمي مصانع الزيوت النباتية، والقدس للمستحضرات الطبية المتراجعين بـ2.04% و1.52% على الترتيب.
كما انخفض موشر الخدمات بنسبة 0.1%، مع تراجع الاتصالات الفلسطينية وحيدًا بـ 0.91%.

وفي المقابل،ارتفع مؤشر قطاع التأمين 0.67%، مع صعود فلسطين للتأمين، متصدر الرابحين اليوم بنسبة 4.86%، وارتفع سهم التأمين الوطنية 0.3%.
وصعد مؤشر قطاع البنوك 0.13% بدعم 3 أسهم، ليرتفع بنك الاستثمار الفلسطيني 2.36%، والبنك الوطني 0.56%.

وارتفع حجم التداولات، اليوم، إلى 1.82 مليون سهم، مقابل 218.51 ألف سهم بالجلسة الماضية، كما زادت قيمة التداولات إلى 3.13 مليون دولار، مقابل 400.75 ألف دولار بجلسة الأحد.

وتصدر سهم البنك الاسلامي العربي تعاملات اليوم حجمًا، من خلال تداول 450.31 ألف سهم، بينما تصدر سهم بنك القدس التداولات قيمةً بـ 745 ألف دولار.

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