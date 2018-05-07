مؤشر البحرين يرتفع 0.22% في ختام جلسة الاثنين

ارتفعت بورصة البحرين في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 1278.61 نقطة، رابحًا 2.82 نقطة.



وعلى صعيد التداولات فقد انخفضت أحجام التداول إلى 2.02 مليون سهم مقابل 20.6 مليون سهم، بقيمة 726.06 ألف دينار مقابل 10.4 مليون دينار بحريني.



وسجل قطاع الاستثمار أعلى الارتفاعات بين قطاعات السوق كافة، بنحو 1.17%، بقيادة سهم الخليج المتحد الذي قاد ارتفاعات الأسهم بنسبة وصلت إلى 6.88%.



وزاد مؤشر قطاع الخدمات بنحو 0.18%، عبر انتعاش سهمي عقارات سيف وبي أم أم أي بنسبة 0.88%، و0.70% على الترتيب.



على الجانب الآخر، قاد سهم الومنيوم البحرين بانخفاضه 0.82%، قطاع الصناعة للهبوط مع نهاية التعاملات بنحو 0.80%.



وسجلت القيمة السوقية للسوق بنهاية جلسة اليوم، قيمة قدرها 7.84 مليار دينار بحريني.