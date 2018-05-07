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الإثنين 07/مايو/2018 - 07:20 م

مؤشر العراق يرتفع 0.27% في ختام جلسة الاثنين

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2160759

ارتفعت بورصة العراق في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 608.17 نقطة، رابحًا 1.65 نقطة.

ودعم أداء البورصة، ارتفاع 9 أسهم، تقدمها فندق السدير بـ 5.56%، تلاه الوطنية للصناعات المعدنية 4.71%، ومصرفا الشرق الأوسط والموصل بنفس النسبة البالغة 4.35%، وتصنيع وتسويق التمور بـ 4.03%.

في المقابل، تراجع 7 أسهم، تصدرها مصرف الشمال بـ 5.88%، تلاه الهلال الصناعية 2.08%، والمصرف التجاري 2.04%، وانتاج وتسويق اللحوم بـ 1.03%.
وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 5.67 مليار سهم، مقابل 1.13 مليار سهم بالجلسة الماضية، كما زادت قيمة التداولات إلى 5 مليارات دينار، مقابل 688.02 مليون دينار بالجلسة السابقة.

وتصدر سهم مصرف القابض تعاملات اليوم حجمًا وقيمةً، بتداول 4.55 مليار سهم، بقيمة 4.55 مليار دينار بنحو 91% من سيولة البورصة، مع تنفيذ أمر متقابل مقصود على أسهم المصرف.

وتوجه المستثمرون الأجانب، اليوم، إلى البيع ببورصة العراق بصافي بيع بلغ 12.39 مليون دينار، بإجمالي مبيعات للأسهم بقيمة 60.62 مليون دينار، مقابل مشتريات إجمالية للأسهم بقيمة 48.23 مليون دينار.

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