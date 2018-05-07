خبراء أمميون يدعون بولندا لحماية مظاهرات سلمية أثناء عقد محادثات تغير المناخ

دعا خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بولندا لحماية مظاهرات سلمية ستنظم أثناء عقد محادثات الأمم المتحدة السنوية بشأن التغير المناخي، المقرر انعقادها في بولندا هذا العام، وذلك وسط مخاوف من أن قوانين جديدة في البلاد من شأنها قمع المعارضين.

وقال الخبراء الحقوقيون: إنه يتوجب على الحكومة البولندية ضمان حيز كاف من "المساحة المدنية" للمواطنين، عند انعقاد المحادثات، في شهر ديسمبر المقبل، بمدينة كاتوفيتسه البولندية، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

ونبهت المجموعة الحقوقية إلى أن قوانين جديدة في بولندا من شأنها إعطاء الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة لوضع المشاركين في محادثات تغير المناخ تحت المراقبة، بصورة احترازية، بحثا عن مجرمين محتملين.

كما قالوا إن هذه القوانين قد تمنع حدوث المظاهرات العفوية، التي تمثل عنصرا رئيسيا في محادثات المناخ.

ولم يعلق المسئولون البولنديون على هذا الأمر حتى الآن.

