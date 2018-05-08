القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 05:29 ص

تعرف على حكم صلاة العصر بعد آذان المغرب

تعرف على حكم صلاة
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2160755

قالت لجنة الفتوى بالأزهر، إنه يحرم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس إلا من عذر شرعي كالنوم والنسيان، ومن فاتته صلاة العصر بعذر صلاها النائم إذا استيقظ والناس إذا تذكر، فإن كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثمًا وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت الصلاة، وتكون التوبة بالندم والعزم على عدم تأخير الصلاة عن وقتها.

وأضافت لجنة الفتوى في معرض ردها على سؤال يقول: «ما حكم صلاة العصر بعد أذان المغرب وكيفية صلاة العصر؟»، وعليه أن يصلي العصر قضاءً قبل أداء صلاة المغرب إلا إذا وجد صلاة الجماعة للمغرب قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم فى صلاة المغرب، ثم يصلي العصر بعد الفراغ من المغرب.

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