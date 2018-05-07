مؤشر عمان يرتفع 0.25% في ختام جلسة اليوم

ارتفعت بورصة عمان في ختام تعاملات جلسة اليوم، وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2165.12 نقطة، رابحًا 5.4 نقطة.



وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.41%؛ مع صدارة سهم الاتصالات الأردنية للرابحين بنسبة 3.04%، وصعد جوبترول 0.36%.



وصعد كذلك مؤشر القطاع المالي 0.31%؛ بدعم 6 أسهم، ليرتفع بنك القاهرة عمان 2.05%، وصعد البنك العربي 1.89%، كما زاد المتحدة للاستثمارات المالية 1.85%.



كما تراجع مؤشر الصناعة وحيدًا بنسبة 0.33%؛ بضغط 5 أسهم، لينخفض البوتاس العربية 2.06%، وهبط دار الدواء 2%، وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 4.4 مليون سهم، مقابل 3.9 مليون سهم بالجلسة الماضية، بينما تراجعت قيمة التداولات إلى 5.08 مليون دينار، مقابل 5.1 مليون دينار بجلسة أمس الأحد.