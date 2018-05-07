نائبة وزير الزراعة: توجّه لخفض استهلاك اللحوم الحمراء

- نائبة وزير الزراعة أشارت إلى توفير لحوم وأسماك بأسعار مخفضة وجودة عالية استعدادًا لرمضان

- استيراد 120 ألف رأس ماشية جاهزة للذبح.. و2018 شهد ضبط أعلى نسبة من اللحوم الفاسدة

- 800 مليون جنيه من الدولة لرفع كفاءة المجازر بمساعدة «الخدمة الوطنية» وإلغاء الراحات والإجازات لأطبائها فى رمضان

- نقل مزارع الماشية إلى الصحراء لجذب الاستثمارات وتعديل مادة «استخدام الصرف الزراعى» فى المزارع السمكية



كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، عن أن الدولة خصصت مبلغ مليار جنيه لمشروعات الإنتاج الحيوانى، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت فى استيراد نحو ١٢٠ ألف رأس ماشية، خلال العام الحالى، كما استعدت مبكرا لموسم شهر رمضان الكريم، من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم والأسماك بأسعار مخفضة وجودة عالية فى منافذها، مع شن حملات رقابية على الأسواق لضبط المخالفين.

وأشارت «محرز»، فى حوارها مع «الدستور»، إلى وجود اتجاه عالمى حاليا لتقليص استهلاك اللحوم الحمراء، بسبب مخاطر الإصابة بالأمراض الناتجة عن ارتفاع الكوليسترول، مشددة على وجوب اتباع المواطنين هذا الطريق الغذائى من أجل الحفاظ على صحتهم.



■ بداية.. كيف استعدت وزارة الزراعة لتوفير لحوم آمنة للمواطنين فى شهر رمضان؟

- دائما ما نستعد لـ«رمضان» مبكرا، وفى هذا العام اتخذت الوزارة عدة تدابير استعدادا للشهر المبارك، من توفير المنتجات الخاصة بمنافذ الوزارة من لحوم وأسماك ومنتجات أخرى، بأسعار وجودة مميزة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ضمن الخطة التى وضعتها الحكومة للتيسير عليهم.

بدورها، تكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة الحملات الرقابية المفاجئة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها، خاصة المفروم، مع الالتزام بالمواصفات القياسية لهذه المنتجات.

■ ماذا عن ضمانات تأمين الذبائح فى المجازر؟

- لدينا إجراءات صارمة فى عمليات تحصين المواشى، وأطلقنا حملة هذا العام ضد الحمى القلاعية، ونحن حاليا فى الأسبوع الثانى من الحملة الرابعة، بعد ٣ حملات أطلقناها فى العام الماضى، ووصلنا فى التغطية إلى منح لقاحات لنحو ٨٠٪ من الحيوانات، وهدفنا أن نحقق فى الحملة الحالية نسبة ١٠٠٪، وأريد أن أؤكد أنه لم تحدث أى حالات نفوق لدى الحيوانات.

وبخلاف ذلك، نجرى تفتيشا دائما على المجازر، وفى العام الحالى ضبطنا أعلى نسبة من اللحوم والدواجن الفاسدة، وبشكل عام، الوزارة تهتم بسلامة اللحوم المعروضة، لا زيادة كميتها فقط.

والوزارة تطبق أيضا من خلال أجهزتها، خاصة الطب البيطرى، عدة إجراءات منها تشديد الرقابة البيطرية على الأسواق، ورفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر، وتدعيمهم بآخرين من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة المذبوحات فى فترة ما قبل شهر رمضان، وكذلك توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم.

ولدينا مجازر محلية فى الداخل وأخرى حدودية خاصة بالاستيراد، والدولة خصصت ٨٠٠ مليون جنيه على عامين لرفع كفاءتها، كما أن جهاز الخدمة الوطنية يعمل معنا على ذلك.

■ ما آخر تطورات مشروع إحياء البتلو من خلال صندوق التأمين على المواشى؟

- لدينا مشروعان متوازيان فى الصندوق نعمل عليهما، الأول هو مشروع البتلو، الذى أنفقنا عليه ٣٠٠ مليون جنيه، والثانى مشروع «ملء الفراغات» وتكلف ٧٠٠ مليون جنيه، واحتياجات المشروعين تكلفت نحو مليار جنيه، عبر دعم من الحكومة بفائدة ٥٪.

ومؤخرا طلبنا ٢٠٠ مليون أخرى من البنك المركزى لاستكمال مشروع «البتلو»، وقدمنا طلبا لوزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، لمخاطبة المركزى بهذا الشأن.

وفى الفترة الأخيرة، زاد الإنتاج المحلى من البتلو ووصل الوزن من ١٠٠ كيلو فى الذبح إلى ٤٠٠ كيلو للعجل، إلى جانب زيادة الاستيراد و«العِشار» والإنتاجية والتسمين وخلافه، بالتوازى مع ارتفاع نسبة الإنتاج المحلى من الدواجن، مع نمو الاستثمارات فى المجال، ودخول مستثمرين جدد، ما زاد من طلبات التراخيص، التى بلغت نحو ٨ آلاف طلب فى العام الحالى.

كما أن التأمين على الماشية فى ازدياد، نتيجة اشتراط منح القروض للجهات المؤمن عليها، كما أننا غطينا كل الأمراض الوبائية فى التأمين، ما أدى لاختفائها.

■ ماذا عن مخاطر مخلفات المجازر على الصحة العامة؟

- هذه المخلفات مفيدة وغير ملوثة للبيئة، لكن لا بد من حرقها لقتل الميكروبات بها، حتى نتمكن من تحويلها إلى أسمدة ومواد نافعة.

■ إلى أى مدى وصلت الوزارة فى خطتها لنقل المزارع الحيوانية إلى الظهير الصحراوى؟

- هى ليست خطة لنقل المزارع بقدر ما هى محاولة لجلب الاستثمارات إلى المناطق الصحراوية، لأن الدلتا أصبحت مليئة بالمزارع، وهو ما يؤدى لانتشار الأمراض، لذا قررنا أن تكون كل المزارع الجديدة فى الصحراء، وبالتالى ستزيد المساحات والاستثمارات والإنتاج، ما يخفف العبء عن المناطق المزدحمة.

وكمثال على ذلك، لدينا شركة «قنا»، وهى شركة مساهمة، بها ٧٠ مربيًا حصلوا على ٢٥٠٠ فدان فى محافظة قنا، ونحن نتجه إلى تدشين المشروعات الكبيرة، التى تضمن تحقق النجاح، وتوفير الاحتياجات المحلية.

■ هل قمتم بحصر الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة داخل مصر؟

- نعم، أجرينا ترقيمًا لنحو ٢.٣ مليون رأس ماشية، ورفعنا إحداثيات ٢٩ ألف مزرعة إنتاج حيوانى، وهو رقم لم يتحقق من قبل، وهو ما دفعنا لإطلاق مشروع «ملء الفراغات»، لرفع السعة الاستيعابية للمزارع من نسبتها السابقة التى كانت تتراوح بين ٢٥٪ و٣٠٪ فقط من قدراتها، عبر منح قروض لأصحابها من أجل زيادة رءوس الماشية.

أما بالنسبة للإنتاج الداجنى، فرفعنا إحداثيات ٢٥ ألف مزرعة، ونعمل حاليا على المزارع السمكية، لنكوِّن خريطة واضحة لكل مشروعاتنا.

■ ماذا عن نصيب الثروة الحيوانية فى مشروع المليون ونصف المليون فدان الذى أطلقه الرئيس قبل ٣ سنوات؟

- بالطبع سيكون لها نصيب، فهناك أماكن ستُقام فيها مشروعات للإنتاج الداجنى والسمكى فى المناطق غير الصالحة للزراعة بالمشروع، وهذه الأماكن عُرضت علينا لنعرضها بدورنا على المستثمرين، وبشكل عام، لا يوجد إنتاج زراعى نباتى دون أن يتوفر معه إنتاج حيوانى أو داجنى، على الأقل لاستخدام المخلفات فى عمليات التسميد الطبيعية، إلى جانب التربية بالطبع.

كما أن هناك ضرورة لأن يكون الاستزراع السمكى متزامنا مع الإنتاج النباتى، حيث إنه يخصب الأراضى بشكل جيد، والوزارة تخطط لزرع ٤٠ ألف فدان سمك فى حقول الأرز بالشرقية، ونفس الأمر سننفذه فى ٣٠٠ ألف فدان أخرى، فى عموم الجمهورية، لزيادة خصوبة الأرض وزيادة الإنتاجية من الأسماك، لأن التجربة أثبتت الأثر الإيجابى الذى يعود على الأرز والأسماك، إن زرعا معا، مقارنة بزرع كل منهما بمفرده.

■ هل تأثرت الثروة الحيوانية بموجة الطقس التى ضربت البلاد مؤخرًا؟

- لا، لم يكن هناك أى تأثير سيئ، ولو كان فهو بشكل بسيط وبلا خسائر، وهنا أحب أن ألفت النظر إلى شىء مهم، ففى حال وقوع أى خسائر لا قدر الله، فإن الوزارة لن تستطيع منح أى تعويضات إلا للمؤمن عليهم، لذا يجب على كل من يملكون المواشى التوجه للتأمين عليها، فى الجهات التابعة للوزارة، حتى يحصل كل واحد على حقه، ويحافظ على ثروته الخاصة.

■ هل تستطيع الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والأسماك والدواجن؟

- نحن قادرون بالطبع على أن نصل إلى معدلات الاكتفاء الذاتى من الدواجن والاستزراع السمكى، وهذا سيحدث خلال الفترة المقبلة، أما فى الإنتاج الحيوانى فهذا أمر مستحيل، لأن الاكتفاء الذاتى من اللحوم لا بد أن يكون على حساب المحاصيل التى يتناولها المواطن، لكننا حققنا اكتفاء ذاتيا من الألبان على وجه الخصوص.

وأريد أن أشير إلى أن كل دول العالم حاليا تنتج محاصيل عالية القيمة، وتستورد فى المقابل محاصيل أخرى تحتاجها، دون أن تحقق اكتفاء ذاتيا كاملا، لأنه لا توجد أى دولة تملك كل الميزات، ونحن فى مصر نملك مميزات كبيرة فى الإنتاج الداجنى والسمكى على وجه التحديد، ونصب اهتمامنا حاليا على تقليل الفجوة الاستيرادية من الإنتاج الحيوانى، لعدم وجود مراعٍ طبيعية فى دولتنا.

وعلى العموم، العالم كله يتجه حاليا لخفض استهلاك اللحوم الحمراء والاتجاه إلى اللحوم البيضاء والأسماك، بسبب زيادة نسبة الكوليسترول والأمراض الناتجة عنها، كما أن الإنتاج الحيوانى أكثر تلويثا للبيئة، وله تأثير فى الانبعاثات الحرارية، وفى ظل ذلك، علينا أن نحافظ نحن أيضا على صحتنا، خاصة أن البروتين لا يكون فى اللحوم فقط، وإنما أيضا فى الألبان ومنتجاتها.

■ هل اللحوم والدواجن المجمدة التى تستوردها الوزارة تكون مذبوحة على الطريقة «الحلال»؟

- نعم جميعها «حلال»، ولدينا لجان تجرى كشفًا عليها قبل استيرادها، كما أننا ذهبنا إلى أستراليا ونيوزيلندا لنعتمد برامجهما، لأن كل دول العالم التى نتعامل معها حاليا أصبحت تذبح على الطريقة «الحلال»، بعد أن وجدوها أكثر صحية.

■ ماذا عن حصر أعداد الخيل والبغال؟

- نعطى الأولوية حاليا لاحتياجات «الأكل والشرب» للمواطنين، أما الحصر فلم يكتمل إلى الآن، لكننا نعمل على الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، لكونه أحد اشتراطات الاتحاد الأوروبى بالنسبة لاستيراد الخيول، لأن الخيل فى مصر لها تاريخ يعبر عن الأمة العربية، وبدورى طلبت اجتماعا مع الطب البيطرى لوضع خريطة كاملة لأعداد الفصيلة الخيلية وأنواعها فى مناطق تجمعاتها فى مصر، وأيضا التحصينات اللازمة لها ومدى ملاءمتها لكل نوعية.

■ قبل أشهر حظرت المملكة العربية السعودية استيراد الخيول والأسماك من مصر.. كيف تعاملتم لحل المشكلة؟

- هناك لجان مشتركة بيننا وبين المملكة حاليا لرفع الحظر السعودى بالنسبة للخيول، أما باقى الدول العربية فتستورد الخيل من مصر بشكل طبيعى، ولا شكوى من أى أمراض.

وبالنسبة للأسماك، فهناك مخالفة فى القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ ونعمل على تعديلها حاليا، لوجود مواد تسمح بتربية الأسماك على مياه الصرف الزراعى، وهى مخالفة لاشتراطات الإنتاج والتصدير، سواء بالنسبة لمصر أو السعودية، وبالفعل تقدمنا بطلب لتعديل القانون، وننتظر عرضه على مجلس النواب لمناقشته.



كم تبلغ الكميات المستوردة من الماشية لمواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة؟

- خلال العام الحالى استوردنا كميات كبيرة تصل إلى١٢٠ ألف رأس، ونهتم كثيرا بتأمين عملية الاستيراد لتدبير احتياجاتنا، خاصة فى الظروف الطارئة، التى نحتاج فيها للحوم الحمراء بكثرة، كما نستورد حيوانات جاهزة للذبح الفورى، ولدينا رصيد ومخزون كافٍ من الدواجن.