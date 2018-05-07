تفاصيل سقوط مكتب وهمى يمارس مهام «الخارجية» فى أكتوبر

- الدستور تنشر التحقيقات مع موظف بالوزارة متهم بالتزوير والاتجار فى البشر

- المتهمون زوروا شهادات حاملى دبلومات للتدريس بالجامعات.. وزوجوا 25 قاصرًا لأجانب

- استقطاب الضحايا من المترددين على «الخارجية» بـ«إعلانات توظيف»



على مدى أشهر، تحقق نيابة الأموال العامة العليا فى واحدة من أكبر جرائم الفساد والتزوير، بطلها موظف فى وزارة الخارجية، أدار مكتبا وهميا باسم الوزارة لاستخراج وثائق والتصديق عليها، بجانب متهمين آخرين منهم متهمة فى وزارة العدل.

وتمثلت أبرز أنشطتهم الإجرامية فى تزويج الفتيات القصر لمسنين أجانب، خصوصا من الخليج، عبر شبكة من العلاقات والموظفين فى أكثر من جهة حكومية.

القضية - التى تحمل رقم ٦٢٥ لسنة ٢٠١٧ حصر أموال عامة عليا- تضم ١٧٥ متهمًا محبوسًا على ذمتها، و٣٠٠ متهم هاربين، من بينهم أساتذة جامعات زوروا شهادات الدكتوراه الخاصة بهم، وآخرون من أسر الفتيات اللاتى تم تزويجهن لخليجيين مقابل مبالغ مالية رغم عدم بلوغهن السن القانونية، إذ يواجهون تهمة الاتجار بالبشر والتزوير فى محررات رسمية.



علم مصر لإضفاء رسمية على المكان وضبط 75 ختمًا أحدها باسم الوزير

قبل أشهر، ذهبت سيدة إلى مباحث الأموال العامة وأبلغت أن شقيقتها زوّجت ابنتها، البالغة من العمر ١٢ سنة، إلى مُسن سعودى، بعد أن تقاضت منه ٥٠ ألف جنيه، فى عملية أشبه بـ«البيع»، كما ذكرت.

ذلك البلاغ الذى بدا أنه يخص حالة فردية، كان بداية الخيط للكشف عن شبكة كبيرة تتولى تزويج القُصّر للأجانب.

لم تتوصل التحريات وقتها لأى معلومات تثبت الواقعة، فتقدمت الخالة ببلاغ آخر إلى هيئة الرقابة الإدارية، والتى أجرت تحريات موسعة، استنادا إلى أن السيدة أشارت إلى أن عقد زواج ابنة شقيقتها وجواز سفرها تم التصديق عليهما مما فهمت، عن طريق مكتب تصديقات وزارة الخارجية فى أكتوبر، وكان هذا بداية الخيط.

توجه ضباط «الرقابة الإدارية» إلى مقر المكتب، وكانت المفاجأة أنه عبارة عن شركة، تمارس كل مهام وأعمال وزارة الخارجية، وتحمل لافتة «مكتب الخارجية المصرية فى أكتوبر»، يعلوه العلم المصرى، وهناك التقوا «أحمد. ح. م. ا»، الذى زعم أنه مفوض من وزارة الخارجية بإدارة المكتب.

لكن تحريات الرقابة الإدارية واستعلامها من وزارة الخارجية كشفا كذب ما يدعيه الموظف، وعدم قانونية المكتب، فألقى القبض على المتهم، وعُثر بالمكتب على آلاف النسخ من الأوراق والمستندات الخاصة بوزارة الخارجية التى يجرى استخراج نسخ مثيلة لها، بجانب وثائق لأجانب ومصريين.

التحقيقات التى بدأت منذ أواخر العام الماضى، كشفت أن المتهم يمارس نشاطه المشبوه فى التزوير والرشوة منذ قرابة ٨ سنوات، كان يصدر خلالها تصديقات على عقود زواج مصريات من أجانب، خصوصا اللاتى لم يبلغن السن القانونية «القُصَّر»، بعد التلاعب فى سنهن، وذلك لأكثر من ٢٥ فتاة.

نشاط المتهم شمل أيضا تصديقات القنصليات وتزوير شهادات دكتوراه وماجستير لأساتذة جامعيين تبين أنهم حاصلون على «دبلوم» أو «إعدادية»، ويدرسون فى جامعات كبرى، مثل القاهرة وعين شمس وأسيوط، ثم استخرجوا تصديقات على شهادات دكتوراه للسفر إلى جامعات السعودية والإمارات والكويت، بخلاف تزوير شهادات لأطباء يرغبون فى السفر للخارج، وأشارت التحقيقات إلى وقف كل هؤلاء عن العمل فور اكتشاف الجريمة.

وضبطت «الرقابة الإدارية» كل الشهادات المزورة التى وثقها المتهم لصالح أشخاص يزاولون أعمالهم فى جهات أجنبية ومصرية، وكمية كبيرة من المستندات المستخرجة من ذلك المكتب الوهمى، بالإضافة إلى ٧٥ ختمًا مقلدًا، بينها ختم باسم وزير الخارجية، أى أن المتهم كان يعتبر تأشيراته وقراراته موازية لصلاحيات الوزير سامح شكرى.

كما كشفت التحريات، أن المتهم أنشأ المكتب وأعلن عن «وظائف بوزارة الخارجية»، وعيَّن عددًا من الموظفين به، وكان يوجه المواطنين أثناء عمله الأصلى بمقر الوزارة إلى أن إنهاء أوراقهم يكون فى مكتب الخارجية بأكتوبر.



محامٍ يتولى إحضار الوثائق من «العدل».. وموظفة الشهر العقارى تبيع العقد بـ500 جنيه

من بين متهمين كثيرين إلى جانب موظف الخارجية، هناك طرفان أساسيان فى القضية، الأول هو «مهدى. م. م. ع»، والثانية وهى «آيات. ح. ا»، موظفة بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل.

الأول هو محام من بين عشرات المحامين الذين كان يتعاون معهم المتهم فى عملياته، وكان يتولى إحضار وثائق زواج من أجانب من وزارة العدل، وهناك كان يجد الطرف الثانى «آيات» التى كانت تبيع له العقد بـ٥٠٠ جنيه بما يخالف القانون ومهام وظيفتها.

أحد هذه العقود كان يخص فيما يبدو الفتاة التى تقدمت خالتها بالبلاغ، إذ جرى به تزويج «آية. م. ش»، ١٢ سنة، من سعودى يبلغ من العمر ٨٠ سنة، بعد ادعاء أن عمرها يتخطى الـ١٨، وتقاضى والدتها ٥٠ ألف جنيه، وكانت مهمة المحامى هنا إنهاء التصديق على الزواج من أجنبى، الذى تم تذييله بتوقيع مزيف من نائب وزير العدل، خصوصا أن القانون ينص على أنه عند زواج فتاة من رجل يتخطى فارق السن بينهما ١٥ عامًا يتطلب ذلك موافقة باستثناء من نائب وزير العدل.

وتواجه موظفة الشهر العقارى تهما بأنها طلبت وقبلت «عطية»، بصفتها موظفا عاما، واختلست عقود زواج من عهدتها وتصرفت فيها تصرف المالك، وأخلت بمهام وظيفتها فى توثيق الزواج من أجانب بالمخالفة، وتقاضى ٥٠٠ جنيه مقابل بيع وثيقة زواج ممهورة بختم شعار الجمهورية.

مصادر قضائية كشفت أن المتهم الرئيسى فى القضية «أحمد. ح. م. ا»، كانت له ميول إخوانية، إذ تشاجر منذ عدة سنوات أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مع فنان وزوجته الفنانة، واللذين فوجئا عندما ذهبا إلى نادى ٦ أكتوبر لدفع فواتير التليفون، بتحويل المكتب إلى أحد مكاتب وزارة الخارجية الخاص بالأجانب والتصديقات، ولاحظا وجود «بوستر» للرئيس المعزول محمد مرسى معلقة على الواجهة الخارجية للمكتب.

وأوضحت المصادر أنه عندما سألت الفنانة الموظف الموجود عن سبب تعليق الصورة فى مكتب حكومى، فإنه سبها بألفاظ بذيئة وحاول طردها بالقوة من المكتب ثم تطاول على زوجها عندما تدخل لإنهاء الأمر، وتحرر وقتها محضر بالواقعة بقسم شرطة أول أكتوبر.

وأكدت التحقيقات أن المتهم شارك مع آخرين فى تزويج أكثر من ٨٥ فتاة قاصر لأجانب، بذات الطرق التى اتبعها منذ سنوات. ولاتزال التحقيقات مستمرة فى القضية بنيابة الأموال العامة العليا، التى استدعت عددًا من المسئولين بوزارتى الخارجية والعدل، لسؤالهم حول الأوراق التى كانت تصدر من الجهتين، كما أصدرت النيابة قرارات بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

وأكد هانى القللى، محامى المتهمة «آيات. ح. ا»، تجديد حبس المتهمين لمدة ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات، مشيرا إلى أنه بمرور ٢٠ يوما ستصل مدة حبسهم إلى ١٥٠ يومًا.