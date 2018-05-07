وزير التعليم: توزيع «التابليت» يتكلف 3.6 مليار جنيه

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة طلبت 128 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة 2018/2019، وخُصص لها 89 مليارا فقط، بنقص 39 مليار جنيه، مضيفا: "الـ89 مليار بتروح فى المرتبات ولا تنعكس على أى شيء".



وأوضح وزير التربية والتعليم أن توزيع جهاز التابليت على طلاب المرحلة الثانوية العام الدراسى القادم يتكلف 3.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مصر تعمل على إنشاء خط تصنيع للتابليت لتلبية احتياجاتها والتصدير للدول العربية، لافتا أيضا إلى أهمية تجهيز 2500 مدرسة تكنولوجيا بتكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم للسنة المالية 2018/2019.