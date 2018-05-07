«المحامين» تدين الاعتداء على أحد أعضائها من موظف محكمة بالشرقية

أدانت نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، التعدى على أحد أعضائها صباح اليوم الاثنين، من جانب موظف فى محكمة أبوحماد بمحافظة الشرقية، مؤكدة أنها ستتحرك لمقاضاة المعتدى.



وقالت نقابة المحامين فى بيان صادر عنها اليوم، على خلفية الواقعة، إنه "فى محاولة فاشلة كادت أن تودى بحياة محام لم يرتكب ذنبا سوى أنه يمارس عمله، اعتدى صباح اليوم موظف بمحكمة أبوحماد على فتحى منير المحامى، بإطلاق أعيرة نارية عليه وإصابته بإحدى قدميه، وقد تم نقله على الفور لمستشفى أبوحماد العام".



من جانبه؛ كلف نقيب المحامين، عادل عفيفى، عضو مجلس النقابة العامة، باتخاذ كل الإجراءات القانونية التى تضمن سلامة المحامى والحفاظ على حقه، ومتابعة التحقيقات مع المستشار هيثم نصار، المحامى العام لنيابات الشرقية، والمستشار حامد سرحان رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، واللواء رضا طبلية مدير أمن المحافظة، مؤكدا أن النقابة لن تتهاون فى حق أى محام، ومشددا على عدم حضور أى محام مع المتهم، ومن يُخالف هذا سيُحال للتأديب فورا، بحسب البيان.

