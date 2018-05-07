الحزب الشيوعي الروسي: لن نؤيد ترشيح ميدفيديف لمنصب رئيس الوزراء

أعلن نائب رئيس كتلة الحزب الشيوعي في مجلس النواب الروسي (الدوما)، نيكولاي كولومويتسيف، اليوم، أن الحزب الشيوعي الروسي لن يؤيد ترشيح دميتري ميدفيديف لمنصب رئيس الوزراء.



وقال كولومويتسيف -في تصريح للصحفيين أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية": "كلا، لقد اتخذنا قرارا قبل أسبوعين"، وأجاب كولومويتسيف بالنفي عن سؤال عما إذا كان يدعم ترشيح ميدفيديف لمنصب رئيس الحكومة.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم في وقت سابق من اليوم الاثنين لمجلس النواب الروسي (الدوما) مرشحه دميتري ميدفيديف لرئاسة الوزراء، وذلك وفق المادتين 83 و111 الخاصتين بتعيين رئيس الحكومة.



وأعلن المكتب الصحفي لمجلس الدوما أن المجلس سيبحث ترشيح دميتري ميدفيديف لمنصب رئيس الحكومة خلال الجلسة المخطط لعقدها يوم غد الثلاثاء.