حزب الله يعلق على نتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان

اعتبر حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، ان الحضور النيابي الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية، سيشكل ضمانة لحماية المقاومة ومعادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، والحفاظ على عروبة لبنان.

وجرت أمس اول انتخابات برلمانية في لبنان منذ عام 2009، وفقا لقانون انتخابات جديد يعتمد على القائمة النسبية.



وقال نصرالله في كلمة له اليوم: "لم يكن هناك إمكانية لإقصائنا أو إقصاء أي أحد في ظل القانون الجديد"، مؤكدا أن القانون النسبي التمثيل فيه أعدل من غيره قانون الإنتخابات وقد أوجد فرصة كبيرة لقوى سياسية ومجموعات وشخصيات كثيرة لتتمثّل في المجلس النيابي وتأخذ فرصتها.



