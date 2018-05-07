القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
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الإثنين 07/مايو/2018 - 05:41 م

شاهد.. داعش يهدد بقتل ترامب وتفجير مدينة نيويورك

ترامب
ترامب
محمد عمر
dostor.org/2160616

هدد تنظيم داعش الإرهابي، مجددا بإعدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشن هجمات إرهابية في الأراضي الأمريكية، وذلك في ملصق دعائي جديد للتنظيم عبر أدواته الإعلامية.

ويظهر الملصق الدعائي، الرئيس ترامب جاثيا على ركبتيه في ثوب برتقالي وخلفه أحد مقاتلي داعش على وشك قطع رقبته بسكين، بينما تظهر مدينة نيويورك في الخلفية وهي تحترق جراء تفجيرات نفذها التنظيم، وذلك حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم.

وحذر داعش الولايات المتحدة من هجماتها قائلا "الحرب لم تنته، وبإذن الله، سوف تهزم".

ويسخر داعش من الجهود التي تقول واشنطن إنها ناجحة فى القضاء على التنظيم بالكامل من أراضيه في سوريا والعراق، قائلا إن أمريكا "تتخبط في خطة ترامب الفاشلة".

شاهد.. داعش يهدد بقتل ترامب وتفجير مدينة نيويورك
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