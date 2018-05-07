السيسى يتقدم الجنازة العسكرية لخالد محيى الدين.. فيديو

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية التي أقيمت اليوم للراحل خالد محمد أمين محيي الدين، أحد أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو عام 1952 ومؤسس حزب التجمع.



حضر المراسم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار رجال الدولة ورموز العمل السياسى والحزبى، وعدد من قادة القوات المسلحة.