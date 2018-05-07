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الإثنين 07/مايو/2018 - 05:39 م

الخارجية الروسية: الانتخابات في لبنان تعزز مؤسساته

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
أ ش أ
dostor.org/2160613

رحبت روسيا بإجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية، معتبرة أنها خطوة مهمة في سبيل تعزيز مؤسسات دولة لبنان والاستقرار الداخلي في البلاد.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان نقلته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الإثنين: «جرت في الجمهورية اللبنانية يوم 6 مايو، وللمرة الأولى منذ حوالي عقد، انتخابات برلمانية».
وشددت الخارجية على أن الاتحاد الروسي يرحب بالانتخابات التي أجريت في لبنان، كونها حدثا إيجابيا كبيرا في حياة هذه البلاد، وخطوة مهمة في سبيل تعزيز مؤسسات الدولة، وإرساء الاستقرار الداخلي.
وأضافت: «إننا نأمل في أن تواصل القوى السياسية اللبنانية التعاون فيما بينها، خدمة لمصلحة حل القضايا العالقة للأجندة القومية، مع الالتزام الصارم بالأطر القانونية بناء على الدستور وعبر الحوار الوطني الشامل».
وتعهدت روسيا بمواصلة اتباع النهج حول دعم سيادة لبنان الصديق، واستقلاله ووحدته ووحدة أراضيه بكل تنوعه السياسي والطائفي.
كانت لبنان قد شهدت، أمس الأحد، أول انتخابات برلمانية منذ نحو عشر سنوات، يختار فيها اللبنانيون 128 نائبا وفقا لقانون انتخاب جديد يعتمد النسبية والصوت التفضيلي ودوائر صغيرة.
وجرت الانتخابات البرلمانية اللبنانية للمرة الأولى منذ عام 2009، بعدما مدد البرلمان الحالي ولايته ثلاث مرات متتالية بسبب الانقسامات السياسية وبحجة التوصل لقانون انتخاب عصري.

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