ملك الأردن: مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي للصراع

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي للصراع.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، بعمان، اليوم الإثنين، وفدا من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية، الذي يضم ضباطا عسكريين من 12 دولة يشاركون في برامج الكلية.

وحسب الديوان الملكي الهاشمي، تناول اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها عملية السلام، خصوصا في المجتمعات المستضيفة، وتم استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

كما تطرق إلى الأزمة السورية، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الجهود المستهدفة للتوصل إلى حل سياسي لها ضمن مسار جنيف، وأهمية الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، والتي تم التوصل إليها العام الماضي بعد الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا.

وجرى استعراض الأعباء التي يتحملها الأردن جراء أزمة اللجوء السوري، وما سببته من ضغوط كبيرة على الاقتصاد الأردني والقطاعات الخدمية.