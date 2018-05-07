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الإثنين 07/مايو/2018 - 05:15 م

تحديث جديد لحل مشكلة استنزاف البطارية في «آي فون»

آي فون
آي فون
وكالات
dostor.org/2160592

يعاني كثير من مستخدمي الهواتف الذكية من مشاكل استنزاف البطارية، فعند حصولك على هاتف ذكي جديد فإنه يبدو رائعًا لبعض الوقت ثم بعد ذلك بفترة تبدأ معاناتك مع البطارية التي لا تسعفك في إستخداماتك اليومية للهاتف.

ولا شك أن هواتف آي فون هي أكثر الهواتف الذكية التي عانت من مشاكل البطارية بسبب الأزمة الأخيرة المتعلقة بإبطاء هواتف آي فون عمدًا، بحسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، اليوم الاثنين.

وبعد الشكاوي الكثيرة من العملاء أصدرت أبل تحديثًا لنظام التشغيل iOS يتيح لك تحديد ما إذا كنت تريد أن يستخدم معالج الآيفون القديم طاقة أقل أم لا، ويمكنك العثور على هذا الخيار الجديد ضمن الإعدادات ــ البطارية ـــ صحة البطارية Battery Health.

عند فتح ميزة صحة البطارية Battery Health الجديدة، يتحقق هاتفك من طاقة البطارية وتخبرك إذا كانت أقل من 100%، وتخبرك أيضًا بنسبة إمكانية الأداء وقت الذروة Peak Performance Capability.

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