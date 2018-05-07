مجدي يعقوب يحذر من زواج الأقارب: يؤدي إلى التشوهات الخلقية

قال جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، إن نسب الإصابة بأمراض القلب بين الأطفال في مصر «ليست معروفة»، مشيرًا إلى أنَّ التشوهات الخلقية موجودة في كل دول العالم، غير إن زواج الأقارب في مصر ساعد في ارتفاع نسبة الإصابة بها.



وأضاف «يعقوب»- خلال مؤتمر صحفي عقد بهدف الإعلان عن آخر التطورات الخاصة بمركز «مجدي يعقوب لأبحاث وأمراض القلب الجديد»، اليوم الإثنين- أن آلاف الأطفال في مصر تعاني من الحمى الروماتيزمية، واصفًا إياها بـ«مرض الفقراء».



وأشار إلى أنَّ نسبة الإصابة بالحمى الروماتيزمية في مصر أكثر 30 ضعفا منها في إنجلترا، موضحًا أن التدخين والتلوث يزيد من أمراض القلب لدى الكبار والبالغين.