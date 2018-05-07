القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

الكرازة
الإثنين 07/مايو/2018 - 05:12 م

أسقفية الشباب تطلق دورة عن التاريخ الكنسي

أسقفية الشباب تطلق
تريزة شنودة _ماريان رسمي
dostor.org/2160588

يطلق مركز تدريب الخدام، التابع لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، دورة عن "تاريخ الكنيسة"، بقاعات أسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.
ويحاضر في الدورة القس مكاريوس فرج، ليناقش بعض الموضوعات المهمة، التي تخص تاريخ الكنيسة، والآباء القديسين بها.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة

منذ أقل من شهرين

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر

منذ شهرين

رجل المعجزات.. احتفاء خاص بذكرى رحيل البابا كيرلس

منذ شهرين

البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء بالكاتدرائية.. اليوم

منذ شهرين

البابا تواضروس يكشف حقيقة بناء أول كنيسة في السعودية

الآن

التصريح بدفن جثث قتلى "فيلا الرحاب"

"الجارحي": أرفض الاتهامات الموجهة للحكومة لأنها لا تستسهل

برلماني محذرًا "الجارحي": مصر بتتسرق من الباب الثانى فى الموازنة

غادة والى: إلغاء الدعم عن الأسر غير الملتزمة بزيارة الوحدات الصحية

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

التصريح بدفن جثث قتلى "فيلا الرحاب"

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

النيابة تستمع لأقوال جيران ضحايا حادث فيلا الرحاب

ألبومات الصور

جامعة المنصورة تحتفل باليوم العالمى للتمريض

آثار الدمار تعمُّ القصر الجمهوري بعد استهداف القيادات الحوثية

جنازه الدكتور قدري حنفي

تكريم قسم الحضانات بمستشفى زفتى العام في الغربية (صور)

نجم الساعة

شكري: الاجتماعات الفنية لسد النهضة لم تسفر عن أية نتائج

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

التصريح بدفن جثث قتلى "فيلا الرحاب"

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

النيابة تستمع لأقوال جيران ضحايا حادث فيلا الرحاب

كشكول

القاضي يطالب أساتذة بنها بالترشح لمنصب رئيس الجامعة

الكردي يستقبل رئيسي جامعتي يورو بسلوفينيا ماجدبرج بألمانيا

قطاع البيئة بجامعة المنوفية يحذر من تناول التمر المصاب بالسوس

وكيل إعلام القاهرة: دراسة تؤكد تأثير سلطة المال بالسلب على وسائل الإعلام

المبيدات الحشرية تسبب السرطان والوفاة للأطفال

الأمصار

الصحة الفلسطينية توفد طاقما طبيا لمستشفيات غزة

بوتين يوقع مرسوما حول التنمية الاستراتيجية حتى عام 2024

حفتر يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية العسكرية

أزمة في مدغشقر تهدد صناعة الأيس كريم في العالم

الأردن يرفع ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

الأمير هاري وميجان ماركل يؤجلان شهر العسل

رصد نجوم غامضة قادمة من خارج المجرة

صناعة الأيس كريم مهددة فى العالم بسبب إعصار

ولاد الكار

غدًا.. انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

10 بلاغات سنويًا لضحايا أدوية مغشوشة فى أبو ظبى

الدستور على فيسبوك
ads