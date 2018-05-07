أسقفية الشباب تطلق دورة عن التاريخ الكنسي

يطلق مركز تدريب الخدام، التابع لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، دورة عن "تاريخ الكنيسة"، بقاعات أسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

ويحاضر في الدورة القس مكاريوس فرج، ليناقش بعض الموضوعات المهمة، التي تخص تاريخ الكنيسة، والآباء القديسين بها.

