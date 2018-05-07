الإثنين 07/مايو/2018 - 05:12 م
أسقفية الشباب تطلق دورة عن التاريخ الكنسي
تريزة شنودة _ماريان رسمي
dostor.org/2160588
يطلق مركز تدريب الخدام، التابع لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، دورة عن "تاريخ الكنيسة"، بقاعات أسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.
ويحاضر في الدورة القس مكاريوس فرج، ليناقش بعض الموضوعات المهمة، التي تخص تاريخ الكنيسة، والآباء القديسين بها.
ويحاضر في الدورة القس مكاريوس فرج، ليناقش بعض الموضوعات المهمة، التي تخص تاريخ الكنيسة، والآباء القديسين بها.