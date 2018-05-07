صحيفة إسبانية: العنف الجنسى يهز المجتمع الهندى

سلطت صحيفة "بيريوديكو" الإسبانية في تقريرها الصادر اليوم الإثنين، عن العنف الجنسي في المجتمع الهندي، مشيرة إلى أنها قضية تهز المجتمع بأكمله، ويتعامل معها بطريقة وحشية، ويتولد على إثرها وفاة وحرق المغتصبة، بالرغم من أنها الضحية.

وبحسب وسائل إعلام هندية، تعرضت فتاة يوم الجمعة الماضي تبلغ من العمر 17 عامًا إلى الاغتصاب، ثم مهاجمتها وإضرامها في النار.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الحالة الثانية من هذا النوع التي حدثت مؤخرًا بإحدى الولايات الهندية، فمن قبل توفيت فتاة أخرى تبلغ من العمر 16 عامًا بعد تعرضها للاغتصاب والحرق في نفس المنطقة.

وقال رئيس شرطة منطقة باكور سايلندرا بارنوال لوكالة فرانس برس، إنه تم إلقاء القبض على المعتدي المزعوم وهو صبي في التاسعة عشرة من عمره، جار للضحية.

ووفقًا للتحقيقات التي أجرتها الشرطة، انتظر المعتدي أن تبقى الفتاة بمفردها في المنزل ثم دخل المنزل وأجبرت المراهق على ذلك.





وقد كسرت موجة من السخط والاحتجاجات في الهند بسبب ارتفاع عدد حالات الاغتصاب والعنف الجنسي في الأشهر الأخيرة ردا على الاحتجاجات، وافقت الحكومة الهندية على تطبيق عقوبة الإعدام كعقاب لأولئك الذين يرتكبون عمليات الاغتصاب ضد الأطفال.

تم الإبلاغ عن حوالي 40000 حالة اغتصاب في الهند في عام 2016، ومع ذلك، يعتقد أن العدد الفعلي للهجمات أعلى، لأنه في العديد من الحالات، لا يتم الإبلاغ عن الانتهاكات بسبب مواجهة ضحايا الوصم الاجتماعي.