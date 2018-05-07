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الإثنين 07/مايو/2018 - 05:02 م

غادة والى: العدالة الاجتماعية تتحقق بالصحة والتعليم

غادة والي
غادة والي
ولاء جمال- فاتن الخديوي
dostor.org/2160579

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المؤتمر الصحفي الخاص بمؤسسة مجدي يعقوب للقلب لوضع حجر الأساس للمركز الجديد.

وأعربت والي، عن سعادتها بالتواجد في المؤتمر الخاص بوضع حجر الأساس للمركز الجديد، واصفة هذا الإنجاز بـ"الحلم" الذي يتحقق خطوة بخطوة، فيما قدمت الشكر والتحية إلى الدكتور مجدي يعقوب، مؤكدة أن مصر فخورة بالدور الذي يلعبه.

وأضافت والي خلال كلمتها أن مجدي يعقوب عرض عليها المشروع الذي أسماه بـ"الحلم" منذ عام واحد، مشيرة إلى أنه عرض الفكرة بحماس شديد جعل الوزارة تتابع وتسأل دائما عن المركز.

وأبدت والي، دعمها وفخرها بالمجتمع المدني الذي يقدم خدمات صحية على أعلى مستوى بأموال المصريين المتطوعين، ليُعالج بها المصريين، مشيرة إلى أن تواجدها هنا هو مشاركة لدعم المجتمع المدني المصري وأهميته وهو ما يؤكد عليه دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أنه تم العام الماضي فحص ٢٠ ألف مريض بالقلب في المركز وتم عمل قسطرة لـ ٢٦٠٠ مريض.

ولفتت والي إلى أن مدينة أسوان كانت محرومة من هذه الخدمة، مشيرة إلى التطور الذي يشهده الصعيد من خلال تقديم مراكز طبية في الأقصر وأسوان وسوهاج، وأن تواجد المركز بأسوان يجعلها قبلة للسياحة العلاجية وتوفر العديد من الوظائف التي من شأنها تحسين الحالة الاقتصادية لأسوان.

وقدمت غادة والي الشكر للدكتور مجدي يعقوب لاهتمامه بتدريب شباب الأطباء والباحثين المصريين وجذبه لهم من جميع أنحاء العالم، وهو ما يعد إسهاما هاما تقدمه المؤسسة، بالإضافة إلى الخدمة الطبية التي تنافس أفضل المراكز العالمية.

وأضافت والي: "أحيي الإنسانية والجودة والبحث العلمي وأحيي إصرار الدكتور مجدي يعقوب على تحقيق حلمه، وأبارك له وأبارك لمصر أن هذا الحلم تحول إلى حقيقة وكذلك متسقة مع الطبيعة".

وأنهت والي حديثها بالقول: "العدالة الاجتماعية تتحقق بالصحة والتعليم".

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