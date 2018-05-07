بالصور.. افتراش عمال راغبي السفر للكويت أمام المكتب الصحي

افترش العشرات من العمال راغبي السفر للعمل بدولة الكويت، أمام المكتب الصحي الكويتي بشارع شهاب في القاهرة، نتيجة لتطبيق نظام الفحص الطبي الجديد، الأمر الذى أدى إلى استياء العمال.



وأعرب العمال عن استيائهم من سوء المعاملة، وافتراشهم الطرقات لإنهاء إجراءات الفحص الطبي، والحصول على تأشيرة السفر، وتحويله للتعامل عن طريق موقع إلكتروني.



وأضاف أحد العمال أنه منذ عام 2010 وحتى منتصف أبريل الماضي، كانت الإجراءات تتم بسهولة ولم نقم بافتراش الطرقات أو الانتظار بالأيام، لاستيفاء لأوراق المطلوبة، ولم نقم بتلك الإجراءات المتعارف عليها الآن.



وتابع: كنا نقوم بالتوجه لأحد المكاتب الخدمية التابعة لدولة الكويت والمعترف بها داخل الدولة، وكان القائمون على المكتب يقومون بإنهاء كافة الإجراءات المنوط بها واستيفاء أوراق الفحص الطبي للسفر لدولة الكويت، دون أن نمر بتلك الإجراءات المعقدة التي نتعرض لها الآن.



وأوضح أحد العمال: فوجئنا عند توجهنا لإجراء الفحوصات الطبية للسفر، بإخطارنا بقرار صادر عن سفارة دولة الكويت بأن التعامل أصبح إلكترونيًا لإجراء فحوصات الكشف الطبي علمًا بأن أكثر المتقدمين على السفر لا يستخدم شبكة الإنترنت، وإن قمنا باستخدامها فلا نعرف أكثر من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويتطلب التسجيل دفع مبلغ 10 دولارات عن طريق الكارت الذكي الإلكتروني، ونحن لا نعرف كيف نستخرجها أو نستخدمها ولم نقم باستخدامها من قبل.



وعن إجراءات السفر المتعارف عليها قديمًا، أوضح أن الأمر كان مختصر على عدد بسيط من المستشفيات بجوار السفارة الكويتية في منطقة الدقي، الأمر الذى كان أكثر سهولة، الآن بسبب عدم معرفتنا بنظام الإلكتروني أصبحنا سبوبة في يد سماسرة الحاق العمالة بالخارج ومكاتب السفر للخارج، وكذا بعض النصابين المحترفين الذي يقوم باستيقاف كل من هو قادم لإنهاء إجراءات الفحص الطبي بزعم أنه يسدد لك الاستحقاق الإلكتروني.



ولفت إلى أنه كان يتوجه إلى المستشفى ومعامل وزارة الصحة المصرية بإشعارات تحويل، ويكون في الانتظار مندوب عن الشركة المعتمدة، لإنهاء إجراءتنا بطريقة سريعة وسهلة.



وناشد العمال سرعة تدخل وزير الخارجية المصري سامح شكري وسفير دولة الكويت محمد صالح الذويخ للنظر في العودة للعمل بالنظام القديم، الذي يضمن الوجه الحضاري لدولة الكويت لرفع المعاناة عن العمالة المصرية وسهولة إجراءات السفر وعدم تعرض العامل البسيط إلى النصب والاحتيال باسم دولة الكويت، حيث تم رصد عدد كبير من الحالات التي تم النصب عليها، واستنزاف أموالهم البسيطة باسم السفر إلى دولة الكويت الشقيقة.