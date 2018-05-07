القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

مصر
الإثنين 07/مايو/2018 - 04:57 م

مدبولي: سنكون سعداء إذا افتتح مركز لمجدى يعقوب بالعاصمة الإدارية

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان
فاتن خديوى
dostor.org/2160572

قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إننا سنكون سعداء فى حال افتتاح مركز لمجدى يعقوب فى العاصمة الإدارية.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للإعلان عن تفاصيل المركز العالمي الجديد، أننا نشجع على إنشاء المشروعات العملاقة فى جميع المدن الجديدة.

فيما دعا الدكتور مجدي يعقوب، مؤسس عضو مجلس أمناء مؤسسة "مجدي يعقوب" لأمراض وأبحاث القلب، جميع المصريين والأشقاء العرب إلى دعم المركز العالمي للقلب بأسوان الذي سيتم وضع حجر الأساس له سبتمبر المقبل على ضفاف النيل بأسوان على مساحة 37 فدانا وتكلفة 350 مليون دولار.

موضوعات متعلقة

بالفيديو.. انطلاق ماراثون «مجدى يعقوب للأطفال» بأسوان

«يعقوب» يزور معبد أبوسمبل برفقة العائلة الملكية البريطانية

وزير الإسكان: سنزيل أي معوقات تواجه مركز القلب الجديد بأسوان

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد

منذ يومين

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ 4 أيام

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ 5 أيام

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ اسبوع

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ اسبوع

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

الآن

وزير الطيران يستقبل وزير النقل الأوغندية لبحث سبل التعاون

السيسى وكبار رجال الدولة يتقدمون جنازة خالد محيى الدين

التصريح بدفن جثث قتلى "فيلا الرحاب"

"الجارحي": أرفض الاتهامات الموجهة للحكومة لأنها لا تستسهل

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

التصريح بدفن جثث قتلى "فيلا الرحاب"

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

النيابة تستمع لأقوال جيران ضحايا حادث فيلا الرحاب

ألبومات الصور

جامعة المنصورة تحتفل باليوم العالمى للتمريض

آثار الدمار تعمُّ القصر الجمهوري بعد استهداف القيادات الحوثية

جنازه الدكتور قدري حنفي

تكريم قسم الحضانات بمستشفى زفتى العام في الغربية (صور)

نجم الساعة

شكري: الاجتماعات الفنية لسد النهضة لم تسفر عن أية نتائج

ads
الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

التصريح بدفن جثث قتلى "فيلا الرحاب"

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

النيابة تستمع لأقوال جيران ضحايا حادث فيلا الرحاب

كشكول

القاضي يطالب أساتذة بنها بالترشح لمنصب رئيس الجامعة

الكردي يستقبل رئيسي جامعتي يورو بسلوفينيا ماجدبرج بألمانيا

قطاع البيئة بجامعة المنوفية يحذر من تناول التمر المصاب بالسوس

وكيل إعلام القاهرة: دراسة تؤكد تأثير سلطة المال بالسلب على وسائل الإعلام

المبيدات الحشرية تسبب السرطان والوفاة للأطفال

الأمصار

الصحة الفلسطينية توفد طاقما طبيا لمستشفيات غزة

بوتين يوقع مرسوما حول التنمية الاستراتيجية حتى عام 2024

حفتر يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية العسكرية

أزمة في مدغشقر تهدد صناعة الأيس كريم في العالم

الأردن يرفع ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

الأمير هاري وميجان ماركل يؤجلان شهر العسل

رصد نجوم غامضة قادمة من خارج المجرة

صناعة الأيس كريم مهددة فى العالم بسبب إعصار

ولاد الكار

غدًا.. انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام

الصحة

10 بلاغات سنويًا لضحايا أدوية مغشوشة فى أبو ظبى

الدستور على فيسبوك
ads