مدبولي: سنكون سعداء إذا افتتح مركز لمجدى يعقوب بالعاصمة الإدارية

قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إننا سنكون سعداء فى حال افتتاح مركز لمجدى يعقوب فى العاصمة الإدارية.



وأكد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للإعلان عن تفاصيل المركز العالمي الجديد، أننا نشجع على إنشاء المشروعات العملاقة فى جميع المدن الجديدة.



فيما دعا الدكتور مجدي يعقوب، مؤسس عضو مجلس أمناء مؤسسة "مجدي يعقوب" لأمراض وأبحاث القلب، جميع المصريين والأشقاء العرب إلى دعم المركز العالمي للقلب بأسوان الذي سيتم وضع حجر الأساس له سبتمبر المقبل على ضفاف النيل بأسوان على مساحة 37 فدانا وتكلفة 350 مليون دولار.