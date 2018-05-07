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الإثنين 07/مايو/2018 - 04:14 م

"دعم مصر": أرقام الموازنة تُوضع "عشوائيًا" ويجب مراعاة الدقة

النائب عمرو غلاب
النائب عمرو غلاب
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
dostor.org/2160525

عرض النائب عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، تعليق الائتلاف على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016 /2017، لافتا إلى ضرورة الحد من التعديلات التى تجرى على الموازنة العامة.

وقال نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال، إن من الضرورى مراعاة الدقة والواقعية فى تحديد الأرقام بالموازنة العامة، لافتا إلى أن الأرقام تُوضع فى الموازنة بشكل عشوائى، ما ينتج عنه ارتفاع معدلات الانحراف بكل حساب ختامى عن الذى سبقه.

فى سياق متصل، قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن هناك انحرافا واضحا سببه الرئيسى قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، مؤكدا أن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2016/ 2017 لن يشهد أى انحرافات على الإطلاق، وأن 80% من برنامج الإصلاح الاقتصادى تم تنفيذه والباقى جزء بسيط لن يكون له تأثير على الحساب الختامى.

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