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سياسي
الإثنين 07/مايو/2018 - 04:12 م

"عبدالعال": الإصلاح الاقتصادي جعل لمصر كلمة مسموعة في الخارج

عبد العال
عبد العال
كريمة أبو زيد
dostor.org/2160523

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة جعلت لمصر كلمة مسموعة بالخارج، لافتا إلى أن البرنامج الإصلاحى حقق كثيرًا من المعدلات الجيدة، منها تجاوز الاحتياطى النقدى 40 مليار دولار، وتحقيق نمو بنسبة 5.2%.

وأوضح "عبدالعال"، فى حديثه بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، وإشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، يؤكدان أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأكد رئيس مجلس النواب، فى حديثه، أن حجم الناتج المحلى الإجمالى المصرى كبير، وأن الدين العام الحكومى ما زال فى الحدود الآمنة، وهناك دول كبرى تتجاوز مديونياتها نسبة المديونية المصرية بكثير.

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