وزيرة التضامن: محافظات الصعيد تشهد نهضة في الخدمات الصحية

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن أن حلم انشاء للمركز العالمي للقلب في طريقه للتحقيق، مؤكدة على دعم وزارة التضامن الاجتماعي للمركز ودعمها لمؤسسات المجتمع المدني المصرية التي تقدم خدمات صحية متميزة باموال المصريين.



واكدت خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد الان للاعلان عن تفاصيل المركز العالمي الجديد ان المركز اسوان للقلب، أنه تم فحص 20 الف مريض ونجح في تقديم خدمة لاكثر من 3 الاف مريض في مركز القلب خلال 2017 خاصة، لافته إلى أن أسوان كانت محرومة من الخدمات الطبية، والآن حقق المركز طفرة فيها.



وأشارت إلى أن محافظات الصعيد بدأت تشهد نهضة في الخدمات الصحية، وهو توجه الدولة الآن، مؤكدة علي دور المجتمع المدني المساعد لوزارة الصحة في علاج المصريين وكذلك المستشفيات الجامعية.



وشددت علي أهمية مركز مجدي يعقوب للقلب الذي يوفر التدريب الكافي للفريق الطبي ويقدم خدمات لـ 80 ألف مريض بالقلب في مصر، مؤكدة دعم الرئيس السيسي لكافة منظمات المجتمع المدني.