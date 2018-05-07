«طعيمة» عن خسائر الأوقاف: «الوزير مش مسيطر على الهيئة»

طالب النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار»، بوضع إجراءات حاسمة لمحاسبة الهيئات والجهات التى تهدر الأموال المخصصة لها فى الموازنة فى غير أغراضها، مستنكرا ما يحدث فى هيئة الأوقاف المصرية، قائلا: «وزير الأوقاف مش مسيطر خالص على الهيئة».



وقال «طعيمة»، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2016 -2017: «إنه أحيانا بتكون هناك ملاحظات على هيئات وجهات تكون مقصرة، لازم محاسبة، عايزين نقيّم السنة اللى فاتت، الناس دى صرفت فلوسها فى الصح ولا ضيعتها».



وأضاف قائلا: «أنا كنت رئيس لجنة عامين متتاليين، وكانت هناك توصيات تصدرها اللجنة، ولكن أين هى؟ وأحيى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامى لموازنة 2016 -2017»، مستنكرا وقائع التلاعب بهيئة الأوقاف المصرية التى تكشفت بعد إحالة مسئولين فيها للنيابة الإدارية، متابعا: «أنا شايف وزير الأوقاف ملوش سيطرة على الهيئة خالص».



وعقّب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا: «المشكلة فى الموظفين، إذا لم ننتقل للإدارة الإلكترونية سنظل نواجه كثيرا من المشاكل».