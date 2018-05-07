بالصور.. سونام كابور تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحفل زفافها

نشر مصمم الأزياء الهندي ماسابا جويتا، صورة جديدة للفنانة الهندية، سونام كابور، صديقته والعروس المنتظر لنجمات بوليوود خلال هذه الفترة.



وقال "جوبتا" بحسب صحيفة "هندوستان تايمز": " إن سونام كابور لم تكن الأكثر صراحة بشأن علاقتها مع زوجها أناند أهوجا، إلا أنها لم تخف الحقيقة عن جمهورها، وكانت تنشر دائمًا العديد من صورها عبر حسابها الشخص بمواقع التواصل الاجتماعي".



وأشعلت الصورة التي قام "جوبتا" بنشرها موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيما أثنى العديد من متابعي النجمين على الصورة.



ومن المقرر أن تحتفل سونام كابور بحفل زفافها غدًا الثلاثاء، فيما أقامت حفل ليلة الحناء ليلة أمس بحضور نجوم بوليوود، وعلى رأسهم، كاران جوهر، راني مكرجي، جاكلين فرنانديز، سيدهارت مالهوترا، فارون داوان وغيرهم.







