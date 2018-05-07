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عالم
الإثنين 07/مايو/2018 - 04:00 م

"مرحاض محمول".. 6 عادات غريبه لزعيم كوريا الشمالية أثناء سفره

كيم جونغ أون
كيم جونغ أون
نورهان شوقي
dostor.org/2160507

يلتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع زعيمة الكوري الشمالى كيم جونغ أون فى قمة تاريخية بأحد المناطق المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين والمقرر إجرائها خلال شهر مايو الجارى أو بمطلع يونيو.

ومن جانبها، كشفت صحيفة الاندبيندت البريطانية، اليوم الاثنين، مجموعة من أغرب عادات السفر التى يتبعها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والتى جاء أبرزها هو تنقل الزعيم "كيم وبحوزته "حمامه الخاص".

1-موكب بشري مرافق لموكب السيارات
التقطت الكاميرات مشهدًا غير عادي وذلك عندما وصلت سيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى المنطقة الحدودية بين الكوريتين، حيث عقد محادثات السلام مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-الأسبوع الماضي بشأن نزع السلاح النووي، وجود موكب بشري يتكون من 12 حارسًا شخصيًا يرتدون بدلات وأحذية سوداء يقومون بالركض الى جانب سيارة الزعيم الكورى الشمالي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الموكب البشري، ظل بجوار السيارة، وحافظ على تشكيل أفراده، فيما كانت السيارة تنعطف في طريقها.


2- قطار بطيء الحركة..مضاد للرصاص

يسافر معظم زعماء العالم بالطائرة، الا ان" كيم " فضل إتباع مسيرة أبائه وأجداده في وسيلة النقل المفضلة للسفر وهى استخدام القطار.

وبحسب صحيفة" نيويورك تايمز" فقد لجأ "كيم" الى إستخدام ثلاثة قطارات خاصة خلاله رحلته إلى الصين فى الشهر الماضي، قطار أمني وقطار "كيم" المضاد للرصاص وقطار أخر للحرس الشخصي.

ومن خلال عربات بلغت قوة مضادتها للرصاص 90 درجة أكثر من المعتاد وصل "كيم" إلى الصين بسرعة بلغت 37 ميلساعة.

3- حمام شخصي محمول
أفاد لي يون كيول، العضو السابق في وحدة قيادة الحرس الكوري الشمالي، خلال حوار له بصحيفة "واشنطن بوست" أن "كيم" لا يستخدم المراحيض العامة خلال سفره لكنه يفضل أصطحاب حمامه الشخصي أينما ذهب والسبب ليس له علاقة بالنظافة.

وقال "لي" لصحيفة "واشنطن بوست": "بدلًا من استخدام مرحاض عام، فان زعيم كوريا الشمالية لديه مرحاض شخصي يتبعه إينما سافر"، مشيرًا إلى أن إخراجات الزعيم تحتوي على معلومات حول حالته الصحية حتى لذلك لا يمكن تركها وراءه".

وفي عام 2015، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، "دايلي أن كي" أن حمام مخصص تم بناؤه في واحدة من سيارات قافلة كيم للمركبات المدرعة.

4- ألة المعكرونة الخاصة
كشفت صحيفة "الاندبيندت" البريطانية أن "كيم" عند لقائه رئيس كوريا الجنوبية، قدم للرئيس مون جي- إن طبق "ناينغميون" المكون من "النودلز" الباردة، وهو طبق معروف في كوريا الشمالية، ما إضطره الى إصطحاب جهازه الخاص لصناعة "النودلز" عند السفر.

5-السرية العالية
كان اجتماع "كيم" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في شهر مارس ملحوظًا لعدة أسباب أولًا، كانت الرحلة الدولية الأولى للزعيم الكوري الشمالي منذ توليه السلطة في عام 2011، لكن الزيارة كانت أيضًا جديرة بالاهتمام للمحيطين بها إذ أنه لم يتم الإعلان عن زيارة كيم إلا بعد أن انتهت بالفعل.

6-مهابط خاصة
وفقًا لصحيفة "التلجراف" فإن "كيم" لا يفضل أن يكون بعيدًا أبدًا من أحد مهابط الطيران الخاصة التي أنشأها حول قصره الرئاسي الخاص، الزعيم الكوري الشمالي يمتلك 5 مهابط طيران خاصة، بإمكانه السفر والعودة من خلالها، وفقا لصحيفة "تيليجراف".

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