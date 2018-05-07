ارتفاع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات في السعودية

أظهرت بيانات وزارة المالية السعودية، ارتفاع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات، وتشمل رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة، وضريبة القيمة المضافة، بنسبة 100%، خلال الربع الأول من 2018.



وبلغت إيرادات 22.7 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 5.7 مليار ريال، خلال الربع المماثل من العام الماضي



وبدأت المملكة العربية السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018م، وقدرت الوزارة العائد المالي لخزينة الدولة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنحو 23 مليار ريال في عام 2018م.



وقدرت الوزارة إيراد بند الضرائب على السلع والخدمات بقيمة 85 مليار ريال، بارتفاع قدره 82% عن عام 2017 م، ليصل إلى 124 مليار ريال في عام 2020 م، وذلك نتيجة تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية، مثل ضريبة القيمة المضافة.



