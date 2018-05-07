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حوادث
الإثنين 07/مايو/2018 - 03:54 م

"النيابة" تطلب "التحريات" حول سرقة سيارة نائب رئيس مجلس الدولة

النيابة تطلب التحريات
dostor.org/2160500

تباشر نيابة الهرم التحقيق في سرقة سيارة نائب رئيس مجلس الدولة، من أسفل عقار سكنه بمنطقة الهرم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط العقار، لتحديد هوية الجناة، وسرعة القبض عليهم.

وكشفت التحقيقات، أن المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، تقدم ببلاغ لقسم شرطة الهرم، حمل رقم ٢٩١٩٥ لسنه ٢٠١٨، جنح قسم الهرم، يفيد بتعرض سيارته للسرقة من أسفل عقار سكنه بمنطقة الهرم.

وتبين من معاينة رجال المباحث لموقع السرقة، أن المتهمين حطموا زجاج السيارة ليتمكنوا من سرقتها من أسفل المنزل.

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