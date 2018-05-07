القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

حوادث
الإثنين 07/مايو/2018 - 03:53 م

ضبط موظفين بالإدارة المحلية بتهمة التربح بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2160499

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط موظفين بالدقهلية، لقيامهما بالتربح من أعمال الوظيفة، والتواطؤ مع آخرين، لإقامة مبان مخالفة في الدقهلية.

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام كل من: حمدى.ش.ع، مهندس التنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة تمى الأمديد بالدقهلية سابقًا، وحاليًا بالمعاش، ثروت.م. ب، فنى شئون هندسية بالوحدة المحلية بقرية صدقا (سابقًا)، وحاليًا بقسم الأملاك بالوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة تمى الأمديد بالدقهلية، وجمال.ع. ح، فنى شئون هندسية بذات الوحدة (سابقًا )، وحاليًا بالوحدة المحلية لقرية صدقا، جميعهم مقيمون بدائرة مركز تمى الأمديد بالدقهلية فى غضون عامى (2014-2016)، باستغلال موقعهم الوظيفى بالتواطؤ مع كل من: محمود.ع.م - مواليد 1963 - "عبد القادر.م.ع"، بتمكين الأول من بناء عقار سكنى عبارة عن دور أرضى خارج الحيز العمرانى على أرض زراعية وإصدار ترخيص بناء له عام 2014 بالمخالفة للقانون وتمكين الثانى من بناء عقار مكون من طابق أرضى وطابقين علويين بإصدار ترخيص بناء له عام 2015 بالرغم من إقامته المبنى على أرض مقام عليها مبان مخالفة مقامة عام 2011 وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

تأكد ذلك بسؤال مدير الإدارة الهندسية والتخطيط بمجلس مركز ومدينة تمى الأمديد، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعتين، وباستدعاء المتحرى عنهم حضر الثانى والثالث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعتين بالاشتراك مع الأول. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة

ضبط 4 موظفين بمجلس مدينة أولاد صقر بالشرقية بتهمة الرشوة

ضبط موظفين بوحدة محلية بكفر الشيخ لتورطهما فى البناء على أرض زراعية

انهيار جزئى فى عقار بالبحيرة دون حدوث إصابات

ضبط شبكة فساد إداري داخل مركز السنبلاوين بالدقهلية

اقرأ أيضًا
منذ يوم

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»

منذ يومين

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي

منذ 4 أيام

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»

منذ 5 أيام

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب

منذ 5 أيام

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع

منذ 5 أيام

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»

الآن

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

النيابة تستمع لأقوال جيران ضحايا حادث فيلا الرحاب

السيسي يودّع "محيي الدين" فى جنازة عسكرية

«أبوزيد» يقدم بلاغًا للنائب العام ضد توفيق عكاشة بتهمة الاختلاس

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

النيابة تستمع لأقوال جيران ضحايا حادث فيلا الرحاب

السيسي يودّع "محيي الدين" فى جنازة عسكرية

ألبومات الصور

آثار الدمار تعمُّ القصر الجمهوري بعد استهداف القيادات الحوثية

بالصور.. سامح شكرى يستقبل نظيره الأوغندى

بالصور.. محافظ دمياط يفتتح معرض "اهلا رمضان"

للأسبوع الثاني.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ببولاق الدكرور

نجم الساعة

شكري: الاجتماعات الفنية لسد النهضة لم تسفر عن أية نتائج

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

النيابة تستمع لأقوال جيران ضحايا حادث فيلا الرحاب

السيسي يودّع "محيي الدين" فى جنازة عسكرية

كشكول

المبيدات الحشرية تسبب السرطان والوفاة للأطفال

الأطعمة التى يجب توافرها فى وجبات الأطفال اليومية

معرض منتجات جامعة بنها يواصل نجاحه

التعليم تنشر نموذج البوكليت التدريبي الثالث بموقع الوزارة

223 متدربًا لتأهيل معلمي الأزهر

الأمصار

بورصة عمان تعدل أوقات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

عين الجمل يمنع أمراض القلب وسرطان الأمعاء

تناول عصير الكرز يخفض من ضغط الدم المرتفع

ميلشيات الحوثي تزرع الألغام المحرمة دولياً بسواحل الحديدة اليمنية

رسميا.. المغرب تنضم إلى برلمان عموم إفريقيا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

الأمير هاري وميجان ماركل يؤجلان شهر العسل

رصد نجوم غامضة قادمة من خارج المجرة

صناعة الأيس كريم مهددة فى العالم بسبب إعصار

ولاد الكار

غدًا.. انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام

الصحة

10 بلاغات سنويًا لضحايا أدوية مغشوشة فى أبو ظبى

الدستور على فيسبوك
ads