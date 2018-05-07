ضبط موظفين بالإدارة المحلية بتهمة التربح بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط موظفين بالدقهلية، لقيامهما بالتربح من أعمال الوظيفة، والتواطؤ مع آخرين، لإقامة مبان مخالفة في الدقهلية.



أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام كل من: حمدى.ش.ع، مهندس التنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة تمى الأمديد بالدقهلية سابقًا، وحاليًا بالمعاش، ثروت.م. ب، فنى شئون هندسية بالوحدة المحلية بقرية صدقا (سابقًا)، وحاليًا بقسم الأملاك بالوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة تمى الأمديد بالدقهلية، وجمال.ع. ح، فنى شئون هندسية بذات الوحدة (سابقًا )، وحاليًا بالوحدة المحلية لقرية صدقا، جميعهم مقيمون بدائرة مركز تمى الأمديد بالدقهلية فى غضون عامى (2014-2016)، باستغلال موقعهم الوظيفى بالتواطؤ مع كل من: محمود.ع.م - مواليد 1963 - "عبد القادر.م.ع"، بتمكين الأول من بناء عقار سكنى عبارة عن دور أرضى خارج الحيز العمرانى على أرض زراعية وإصدار ترخيص بناء له عام 2014 بالمخالفة للقانون وتمكين الثانى من بناء عقار مكون من طابق أرضى وطابقين علويين بإصدار ترخيص بناء له عام 2015 بالرغم من إقامته المبنى على أرض مقام عليها مبان مخالفة مقامة عام 2011 وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.



تأكد ذلك بسؤال مدير الإدارة الهندسية والتخطيط بمجلس مركز ومدينة تمى الأمديد، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعتين، وباستدعاء المتحرى عنهم حضر الثانى والثالث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعتين بالاشتراك مع الأول. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

