"الأموال العامة" ترصد مخالفات في فروع "المجمعات" بالإسكندرية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر باستغلال موقعهما الوظيفى والإضرار بأموال جهة عملهما في فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.



وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، تفيد بوجود مخالفات مالية شابت أعمال صيانة، وإنشاء بعض فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية خلال عامى (2015 - 2016).



أسفرت التحريات عن قيام كل من: محمد.ص.ع، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية " سابقًا "، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، سبق اتهامة فى ٤ قضايا "استيلاء وإضرار بالمال العام"، آخرها قضية "استيلاء على المال العام "، رمضان.أ.ر، مشرف إنشاءات ثالث بذات الشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل بالإسكندرية، فى غضون عامى (2015-2016) باستغلال موقعهما الوظيفى والإضرار بأموال جهة عملهما بإسناد الأول أعمال إنشاء وصيانة وتطوير عدد أحد عشر فرعًا من فروع الشركة بالإضافة إلى المقر الرئيسى للشركة بالإسكندرية بالأمر المباشر للمتحرى عنه الثانى بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وبدون إجراء مقايسات من إدارة الإنشاءات بالشركة طبقًا للوائح المنظمة للعمل فى هذا الشأن.



وقيام الثانى باختلاس مبلغ (90،933) تسعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وثلاثين جنيهًا، قيمة العجز الناتج عما تم تنفيذه فعليًا من أعمال، وما تم صرفه من الشركة، وذلك لتقديمه فواتير بقيمة أعلى من قيمتها من مواد البناء، وصرف قيمة ضريبة المبيعات على الأعمال لنفسه، ولم يقم بسدادها لمصلحة الضرائب.



عقب تقنين الإجراءات، أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وتم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.