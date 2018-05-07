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سياسي
الإثنين 07/مايو/2018 - 03:50 م

سليمان وهدان يتساءل: إلى متى ستظل الهيئات الاقتصادية خسرانة؟

سليمان وهدان
سليمان وهدان
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
dostor.org/2160495

انتقد وكيل المجلس النائب سليمان وهدان خسائر الهيئات الاقتصادية طبقا للتقرير الصادر عن الخطة والموازنة، متسائلا: "إلى متى ستظل هذه الهيئة خسرانة؟"، مطالبا البرلمان من خلال لجنة الخطة والموازنة بتشكيل لجنة لوضع حلول والخروج من هذه الأزمة.

وتابع وكيل البرلمان، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين: "أشكر لجنة الخطة والموازنة على مجهودها، والجهار المركزي للمحاسبات لدوره الكبير في توضيح بعض الأرقام وكشف الخسائر، وكنت أتمنى أن يحترم الوزير ما قاله رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن التوصيات لتقليص الدين العام".

وأضاف أن "التقرير الذي ورد من الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف زيادة الديون الحكومية بنسب كبيرة، فضلا عن خسائر الهيئات الاقتصادية، لذلك لابد من تشكيل لجنة لوضع حلول حقيقية لنخرج من أزمة نزيف الاقتراض والفوائد.. أتمنى أن يأخذ وزير المالية بتقرير لجنة الخطة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات".

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