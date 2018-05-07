فرنسا: الانتخابات التشريعية في لبنان مرحلة مهمة

رحبت فرنسا، اليوم الإثنين، بعقد الانتخابات التشريعية في لبنان، والتي جرت للمرة الأولى منذ تسع سنوات.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول- في تصريح لها، إن بلادها تهنئ لبنان بعقد الانتخابات التشريعية، أمس، باعتبارها مرحلة مهمة في الحياة السياسية والديمقراطية في هذا البلد.



كان ملايين الناخبين اللبنانيين شاركوا، الأحد، في الانتخابات البرلمانية التي جرت وفقا لنظام انتخابي جديد، فيه تحول من نظام الأكثرية إلى نظام التصويت النسبي وأعطى فرصة للناشطين في المجتمع المدني أو الأحزاب الصغيرة للترشح.



وأعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، فجر اليوم، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 49.20٪، فيما كانت قد بلغت 54 ٪ في 2009.



واعتبر "المشنوق" أن عملية الانتخاب كانت بطيئة جدًا، نتيجة القانون الجديد الذي يقوم على النسبية، بعد عقود اعتمد فيها لبنان النظام الأكثري.