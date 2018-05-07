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سياسي
الإثنين 07/مايو/2018 - 03:49 م

وزير المالية: «مفيش مديونية بتاخدها مصر دون أي غرض»

عمرو الجارحى
عمرو الجارحى
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
dostor.org/2160492

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن أى مديونية تحصل عليها مصر، تكون بغرض وهدف أساسى «مفيش مديونية بناخدها دون أى غرض».

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الحساب الختامى، للعام المالى 2016-2017، مؤكدا أن مديونية مصر بنهاية 2007-2008 كانت 850 مليار جنيه، إلا أنه بنهاية العام الحالى 2016-2017 ستكون 4.3 تريليون جنيه، موضحا أن هذه الزيادة وفق متطلبات الحياة والزيادة الكبيرة فى المصروفات تحت الضغوط الكبيرة لتلبية كل الطلبات، وبالرغم من ذلك فزيادة عجز الموازنة تعد عنصرا أساسيا لكل المشاكل.

وأكد «الجارحى» أن الحكومة تنظر للدين بشكل مستمر، قائلا: «فاتورة الفوائد ارتفعت لأسباب واضحة ويعلمها الجميع»، مشيرًا إلى أن خسائر الهيئات الاقتصادية ترجع لإدارة وأسلوب إنشائها من البداية، واعتمادها على القروض والمديونية من قبل بنك الاستثمار، وأنه بالرغم من وجود خسائر فى بعض الهيئات إلا أن هناك هيئات أخرى ناجحة مثل هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

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