القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

عالم
الإثنين 07/مايو/2018 - 03:48 م

رئيس وزراء التشيك ينفي إنتاج بلاده غاز «نوفيتشوك»

أندريه بابيش
أندريه بابيش
أش أ
dostor.org/2160491

نفى رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش، اليوم الإثنين، إنتاج بلاده أو تطويرها غاز الأعصاب «نوفيتشوك»، وهو ما يتناقض مع تصريح سابق لرئيس التشيك، ميلوس زيمان.

وقال «بابيش»، وفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إن جمهورية التشيك لم تطور أو تنتج أو تخزن غاز الأعصاب نوفيتشوك، مؤكدًا أنه اعتمد على النتائج التي توصل إليها رؤساء الخدمات الأمنية والاستخبارات الحربية.

كان «زيمان» قد قال، في لقاء تليفزيوني: «إن مركزًا بحثيًا في مدينة برنو التشيكية أنتج واختبر كمية ضئيلة من غاز نوفيتشوك، في شهر نوفمبر الماضي، وبعد التجارب تم القضاء فورًا على تلك المادة».

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء التشيك: الانتخابات المبكرة هى الملاذ الأخير

التشيك تدرس طرد دبلوماسين روس

وزيرة الدفاع التشيكية تؤيد فتح تحقيق حول غاز «نوفيتشوك»

الكرملين: قضية "سكريبال" أصبحت تتسم بطابع استفزازى

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى

منذ حوالي 14 ساعة

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟

منذ 3 أيام

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات

منذ 3 أيام

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ 4 أيام

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

منذ 4 أيام

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة

الآن

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

النيابة تستمع لأقوال جيران ضحايا حادث فيلا الرحاب

السيسي يودّع "محيي الدين" فى جنازة عسكرية

«أبوزيد» يقدم بلاغًا للنائب العام ضد توفيق عكاشة بتهمة الاختلاس

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

النيابة تستمع لأقوال جيران ضحايا حادث فيلا الرحاب

السيسي يودّع "محيي الدين" فى جنازة عسكرية

ألبومات الصور

آثار الدمار تعمُّ القصر الجمهوري بعد استهداف القيادات الحوثية

بالصور.. سامح شكرى يستقبل نظيره الأوغندى

بالصور.. محافظ دمياط يفتتح معرض "اهلا رمضان"

للأسبوع الثاني.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ببولاق الدكرور

نجم الساعة

شكري: الاجتماعات الفنية لسد النهضة لم تسفر عن أية نتائج

ads
الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

النيابة تستمع لأقوال جيران ضحايا حادث فيلا الرحاب

السيسي يودّع "محيي الدين" فى جنازة عسكرية

كشكول

المبيدات الحشرية تسبب السرطان والوفاة للأطفال

الأطعمة التى يجب توافرها فى وجبات الأطفال اليومية

معرض منتجات جامعة بنها يواصل نجاحه

التعليم تنشر نموذج البوكليت التدريبي الثالث بموقع الوزارة

223 متدربًا لتأهيل معلمي الأزهر

الأمصار

بورصة عمان تعدل أوقات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

عين الجمل يمنع أمراض القلب وسرطان الأمعاء

تناول عصير الكرز يخفض من ضغط الدم المرتفع

ميلشيات الحوثي تزرع الألغام المحرمة دولياً بسواحل الحديدة اليمنية

رسميا.. المغرب تنضم إلى برلمان عموم إفريقيا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

الأمير هاري وميجان ماركل يؤجلان شهر العسل

رصد نجوم غامضة قادمة من خارج المجرة

صناعة الأيس كريم مهددة فى العالم بسبب إعصار

ولاد الكار

غدًا.. انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

10 بلاغات سنويًا لضحايا أدوية مغشوشة فى أبو ظبى

الدستور على فيسبوك
ads