رئيس وزراء التشيك ينفي إنتاج بلاده غاز «نوفيتشوك»

نفى رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش، اليوم الإثنين، إنتاج بلاده أو تطويرها غاز الأعصاب «نوفيتشوك»، وهو ما يتناقض مع تصريح سابق لرئيس التشيك، ميلوس زيمان.



وقال «بابيش»، وفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إن جمهورية التشيك لم تطور أو تنتج أو تخزن غاز الأعصاب نوفيتشوك، مؤكدًا أنه اعتمد على النتائج التي توصل إليها رؤساء الخدمات الأمنية والاستخبارات الحربية.



كان «زيمان» قد قال، في لقاء تليفزيوني: «إن مركزًا بحثيًا في مدينة برنو التشيكية أنتج واختبر كمية ضئيلة من غاز نوفيتشوك، في شهر نوفمبر الماضي، وبعد التجارب تم القضاء فورًا على تلك المادة».

